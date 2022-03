85.000 euro boete voor onderbetalen arbeidsmigranten

Een aspergeteler in het Limburgse dorpje Linne ten zuiden van Roermond moet een boete van 85.000 euro betalen omdat hij seizoensarbeiders onder erbarmelijke omstandigheden op het bedrijf liet werken en wonen. Volgens de arbeidsinspectie moesten de werknemers meer dan 80 uur per week werken voor 7 euro per uur. De arbeidsinspectie legde het bedrijf naast de boete ook een laatste waarschuwing op. Als het bedrijf de komende vijf jaar nog een keer over de schreef gaat bij het uitbetalen van het minimumloon, kan de inspectie het bedrijf stilleggen.