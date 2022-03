Het aantal faillissementen van bedrijven is in februari toegenomen. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werden vorige maand 41 bedrijven meer failliet verklaard dan in januari. Het aantal faillissementen blijft volgens het statistiekbureau laag vergeleken met de periode voor de coronacrisis. Dit alles heeft mogelijk te maken met de coronasteunpakketten van de overheid tijdens de crisis.