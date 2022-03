Eerste Oekraïners brachten nacht in Jaarbeurs Utrecht door

De eerste Oekraïners hebben de nacht doorgebracht in de woensdag ingerichte noodopvang van de Jaarbeurshal in Utrecht. Iets na 01.00 uur op donderdag meldde een Oekraïens gezin met moeder, vader en drie kinderen zich in de verder nog lege hal. „Zij hebben de rest van de nacht daar doorgebracht. Samen met een ander Oekraïens gezin dat zich in de ochtend meldde, worden zij nu doorgeplaatst naar een hotel”, zegt een woordvoerster van de gemeente Utrecht donderdag.