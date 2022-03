VS nuanceren afwijzing Poolse vliegtuigendeal met Oekraïne

Washington heeft woensdag uitgelegd waarom het een dag eerder afstand nam van het voorstel van Polen om MiG-29 straaljagers over te brengen naar Oekraïne met een tussenstop op een Amerikaanse basis in Duitsland. Dat deden de VS onder meer omdat het Poolse idee niet was gecoördineerd met het Amerikaanse ministerie van Defensie. „Het was ons gewoon niet duidelijk hoe dit zou werken”, zei een hoge defensiefunctionaris over het voorstel.