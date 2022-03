Een kinderziekenhuis in de Zuid-Oekraïense havenstad Marioepol is verwoest door Russische luchtaanvallen, zei het stadsbestuur in een onlinebericht. „De Russische bezetter heeft meerdere bommen op het kinderziekenhuis gedropt. De verwoesting is enorm.” Het stadsbestuur kon nog niet zeggen om hoeveel slachtoffers het gaat, behalve dat er kinderen onder het puin liggen.