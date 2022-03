De 57-jarige man die twee maanden geleden als eerste mens een hart getransplanteerd kreeg van een genetisch aangepast varken is overleden, meldt het ziekenhuis in de Amerikaanse stad Baltimore waar de transplantatie plaatsvond. The New York Times sprak vlak na de transplantatie van een „medische primeur die hoop biedt voor honderdduizenden patiënten met falende organen”.