Het aantal abonnees is bij Basic-Fit snel toegenomen in de eerste paar maanden van dit jaar. De fitnessketen, die zwaar heeft geleden onder de coronapandemie, profiteert van de heropening van zijn sportscholen na gedwongen sluitingen. In de tweede helft van 2022 wil Basic-Fit gaan uitbreiden naar Duitsland, waar het nu nog niet actief is.