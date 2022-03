De oplopende coronabesmettingscijfers en het hoge aantal mensen dat uitvalt in de zorg is ook een probleem voor vluchtelingen uit Oekraïne. De zorg die zij nodig hebben moet zo snel mogelijk centraal geregeld worden. Dat wordt echter moeilijker doordat veel mensen tijdelijk niet beschikbaar zijn in de zorg, zegt een woordvoerder van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).