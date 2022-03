Rusland heeft maandagavond opnieuw een lokaal staakt-het-vuren afgekondigd in meerdere steden in Oekraïne, meldt het Russische staatspersbureau RIA Novosti. Dat moet dinsdag 10.00 uur Russische tijd (08.00 uur Nederlandse tijd) ingaan en de evacuatie van Oekraïense burgers via zogenoemde humanitaire corridors mogelijk maken, heeft het Russische ministerie van Defensie aangekondigd.