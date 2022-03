Column gezondheid en psychologie: Is Poetin paranoïde?

„Die man is natuurlijk totaal paranoia”, zei minister-president Mark Rutte over Poetin. In hoeverre dat waar is, zullen we waarschijnlijk nooit weten, laat staan dat we op afstand een diagnose kunnen stellen over de geestesgesteldheid van de man die in het Kremlin al jaren de touwtjes in handen heeft. Maar het is natuurlijk wel relevant om vanuit het perspectief van de psychologie na te denken over wat zich afspeelt in zijn hoofd. Want als je iemand beter begrijpt, kun je je gedrag daarop afstemmen.