Abonnees van De Limburger krijgen maandag een speciale editie van hun krant in de bus. Het regionale dagblad besteedt met extra veel artikelen aandacht aan de oorlog in Oekraïne en de ernstige gevolgen voor de bevolking van dat land. In de krant zit bovendien een grote poster die lezers kunnen ophangen om daarmee hun solidariteit te tonen met de mensen in Oekraïne.