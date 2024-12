De vier grote steden vinden dat nodig, omdat steeds minder ouders hun kinderen laten inenten tegen allerlei ziektes. Voor een goede groepsbescherming moet minstens 90 procent zijn gevaccineerd, maar in de steden ligt die vaccinatiegraad daar ver onder.

Met de steun van een grote Kamermeerderheid kunnen de steden nu de vaccinatiegraad verhogen „in de wijken waar dit het hardst nodig is en waar de kans op uitbraken van besmettelijke ziekten het grootst is. Deze laagdrempelige aanpak - waarbij de focus ligt op naar de bewoner toegaan - is bewezen effectief”, aldus een woordvoerder van de Amsterdamse zorgwethouder Alexander Scholtes namens de G4. „Met de extra middelen kunnen we het tij keren en de vaccinatiegraden verder verhogen. Dat is in het belang van de volksgezondheid noodzakelijk.”