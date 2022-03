Het Russische ministerie van Defensie heeft bekendgemaakt dat de „offensieve acties” in de omgeving van de Oekraïense havenstad Marioepol en het 50 kilometer noordelijker gelegen Volnovacha zaterdag aan het begin van de avond zijn hervat. Eerder was een tijdelijke wapenstilstand afgekondigd om inwoners van beide belegerde plaatsen via een veilige corridor te laten evacueren.