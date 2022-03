Medewerkers van de kerncentrale in Zaporizja waarschuwden Russische militairen tijdens de gevechten rond de centrale via een luidspreker dat ze „de veiligheid van de hele wereld in gevaar brachten”. De indringende waarschuwingen zijn te horen op een video die de Oekraïense autoriteiten hebben vrijgegeven. Nieuwszender CNN zond de beelden zaterdag uit.