Russische krant haalt oorlogsreportages offline wegens censuur

De Russische krant Novaya Gazeta haalt reportages van Russische militaire acties in Oekraïne van haar website vanwege censuur. Journalist Dmitri Moeratov van het dagblad was vorig jaar medewinnaar van de Nobelprijs voor de Vrede wegens zijn inzet voor de vrijheid van meningsuiting. De krant onderscheidt zich van de meeste andere Russische media door in de berichtgeving over Oekraïne niet de officiële lijn van het Kremlin te volgen. Veel andere onafhankelijke media waren al gestopt omdat de Russische autoriteiten ze verplicht zich uitsluitend te baseren op informatie van het Kremlin, het leger en de ministeries.