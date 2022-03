Rafael Grossi, topman van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) is bereid om naar Tsjernobyl te reizen om met alle betrokken partijen te praten over de veiligheid van de nucleaire installaties in Oekraïne. Grossi zei dat op een persconferentie, kort na de Russische inname van de Oekraïense kerncentrale van Zaporizja, de grootste van Europa. Grossi zei dat Rusland en Oekraïne zijn aanbod in overweging nemen.