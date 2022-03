NAVO en EU overleggen over hun aanpak van Poetin

De dertig ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen, inclusief de Amerikaanse, Britse en Canadese, zijn voor overleg over de oorlog in Oekraïne op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel bijeen. Ze beginnen om 10.00 uur. ‘s Middags verhuizen de EU-ministers (zes lidstaten zijn geen lid van de militaire alliantie) naar hun raadsgebouw. Ook daar is de Russische invasie van Oekraïne, vanaf 16.30 uur, het hoofdpunt voor de 27. Het Westen pijnigt zijn hersens over de vraag hoe de Russische president Vladimir Poetin gestopt kan worden.