In Zaporizja, de grootste kerncentrale van Europa, woedt in de nacht van donderdag op vrijdag een brand. Het complex wordt volgens de Oekraïense buitenlandminister „van alle kanten aangevallen” door Russische grondtroepen. Brandweerlieden kunnen om die reden niet bij het vuur komen en dat is „zeer gevaarlijk”, meldt VN-atoomwaakhond IAEA. Lokale autoriteiten melden echter dat de situatie „onder controle” is.