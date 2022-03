EU bereikt principeakkoord over status Oekraïense vluchtelingen

De EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie hebben een principeakkoord bereikt over een tijdelijke, beschermde status voor vluchtelingen uit Oekraïne. Daarmee zijn de voor de oorlog gevluchte burgers tot minstens een jaar zonder asielprocedure in de EU-landen welkom. Ze krijgen ook het recht op werk en toegang tot noodzakelijke voorzieningen als school of medische zorg, bevestigen EU-bronnen. De EU-ambassadeurs hechten het akkoord vrijdag formeel af.