Waddinxveen vangt groep van 50 Oekraïense vluchtelingen op

Een groep van ongeveer vijftig Oekraïense vluchtelingen kan terecht in Waddinxveen. De mensen komen donderdag- op vrijdagnacht aan in de plaats om daar ongeveer een week te blijven; ze worden ondergebracht in een sporthal (De Dreef). De gemeente laat donderdag weten te onderzoeken wat mogelijk is om de vluchtelingen op langere termijn onderdak te geven. Later komt nog een groep van ongeveer 25 mensen naar de Zuid-Hollandse plaats.