De directeur van Gazprom Energy Nederland legt vanwege de oorlog in Oekraïne zijn functie neer. Een woordvoerster van Gazprom Nederland bevestigde het vertrek van Sytse van Heijst na berichtgeving in andere media. De topman zegt zijn werkzaamheden voor het Russische gasconcern niet te kunnen verenigen met de gebeurtenissen in Oekraïne.