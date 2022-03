De Oekraïense havenstad Cherson is volgens het Russische ministerie van Defensie in zijn geheel ingenomen door Russische troepen. De stad met 285.000 inwoners ligt aan de rivier de Dnjepr, vlak bij de Zwarte Zee. Cherson is de eerste grote regionale hoofdstad die de Russen tijdens hun donderdag begonnen aanval op het buurland helemaal bezetten, als de claim klopt.