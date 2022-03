Tienduizenden mensen hebben dinsdag hun huis ontvlucht vanwege het noodweer aan de oostkust van Australië. Met name in deelstaten Queensland en New South Wales zijn wegen en huizen ondergelopen, waardoor mensen gestrand zijn op bruggen of op het dak van hun huis. Reddingswerkers zijn druk bezig hen te bevrijden met reddingsboten en helikopters, er zijn al meer dan duizend mensen gered.