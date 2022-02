Geldautomaten zijn een cruciale voorziening voor met name ouderen en kwetsbare doelgroepen en banken moeten zorgen dat die niet verdwijnen. Die oproep doet FNV Senioren naar aanleiding van cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB) over het aantal geldautomaten. Afgelopen jaar verdwenen er 879 waardoor er nu nog 4916 over zijn. De banken zouden, met name in dorpen, moeten zorgen dat geldautomaten niet verdwijnen.