De regering in Athene heeft haar beklag gedaan over de Russische luchtaanval op Sartana in het zuidoosten van Oekraïne, niet ver de havenstad Marioepol. Daardoor kwamen ten minste zes etnische Grieken om het leven, zes anderen raakten gewond. In de regio wonen ongeveer 100.000 Oekraïners van Griekse komaf.