Russische legereenheden hebben in het zuiden van Oekraïne, in de regio Cherson, een betonnen dam opgeblazen om de toevoer van zoet water uit de rivier de Dnjepr naar de Krim te herstellen. Het Russische persbureau RIA tekende dat zaterdag op uit de mond van Sergej Aksionov, de gouverneur van het door Moskou in 2014 geannexeerde schiereiland.