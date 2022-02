Transportsector: vrachtwagens bij grens Oekraïne snel doorlaten

Chauffeurs die momenteel vastzitten in Oekraïne en de omliggende regio’s moeten zo snel als mogelijk kunnen doorrijden. Daartoe roept de internationale koepel van transportverenigingen IRU op. Volgens de organisatie zitten er zeker 12.000 chauffeurs van allerlei nationaliteiten vast in de regio. Volgens de IRU is de vrees om in de vuurlinie terecht te komen voor sommige vrachtwagenchauffeurs zo groot, dat ze hun vrachtwagen in Oekraïne achterlaten.