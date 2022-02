Het Kremlin beweert dat de Russische president Vladimir Poetin het offensief in Oekraïne vrijdag tijdelijk had gepauzeerd in afwachting van gesprekken met de Oekraïense regering in Kiev. Oekraïne zou echter hebben geweigerd met Rusland te onderhandelen, waarop Russische troepen de invasie zaterdag hebben voortgezet.