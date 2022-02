Rusland wijt junkstatus bij kredietbeoordelaars aan geopolitiek

Rusland is het er niet mee eens dat Standard & Poor’s (S&P) de kredietstatus voor Rusland tot junk verlaagde. Dat sectorgenoot Moody’s ook dreigt de kredietwaardigheid van Rusland af te schalen naar de rommelstatus, kan ook al niet op de goedkeuring van Moskou rekenen. Volgens Rusland heeft het oordeel van de kredietbeoordelaars louter met geopolitieke spanningen te maken en niet met het „voorzichtige begrotingsbeleid” van Rusland dat in de ogen van Moskou „financieel stabiel” is