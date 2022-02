Minstens 560 mensen zijn volgens de onafhankelijke mensenrechtenorganisatie OVD-Info in Rusland opgepakt bij demonstraties tegen de invasie in buurland Oekraïne. Het gaat om arrestaties in 26 steden, meldt de organisatie in de nacht van vrijdag op zaterdag. Vrijdag stond de teller op 1798 aangehouden demonstranten, de dag ervoor waren er ruim 1500 aanhoudingen.