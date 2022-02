Rusland heeft vrijdag zoals verwacht zijn veto uitgesproken over een resolutie van de VN-Veiligheidsraad waarin de invasie van Moskou in Oekraïne wordt betreurd. China heeft zich van stemming onthouden, net als de Verenigde Arabische Emiraten en India. De overige leden van de Veiligheidsraad stemden voor de door de VS opgestelde tekst.