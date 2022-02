Rusland is definitief niet meer welkom bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), een overlegorgaan van 38 landen voor economisch en sociaal beleid. Gesprekken over toetreden van de Russen zijn formeel beëindigd. De OESO schortte het toetredingsproces al op in 2014, toen de Russen het schiereiland de Krim innamen.