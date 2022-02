Paus Franciscus is vrijdag naar de Russische ambassade in Rome gegaan om hoogstpersoonlijk zijn bezorgdheid uit te spreken over de oorlog in Oekraïne na de Russische invasie van het buurland. Volgens het Vaticaan duurde het bezoek ongeveer een halfuur. Een woordvoerder wilde niet zeggen of de 85-jarige kerkvorst de Russische ambassadeur heeft aangeboden te bemiddelen.