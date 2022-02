De Oekraïense hoofdstad Kiev wordt momenteel getroffen door „vreselijke raketaanvallen”, schrijft de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba vrijdagochtend op Twitter. „De laatste keer dat onze hoofdstad zoiets meemaakte was in 1941 toen we werden aangevallen door nazi-Duitsland”, aldus Kuleba.