De Oekraïense president Volodimir Zelenski pleit bij de Europese Unie voor een VN-vredesmissie in zijn land. „Help het leger met wapens en munitie, steun een VN-vredesmissie”, schreef Zelenski in de nacht van donderdag op vrijdag in een boodschap op Telegram. De president herhaalde zijn wens Rusland uit te sluiten van betaalnetwerk SWIFT en een embargo op te leggen tegen Russische olie en gas.