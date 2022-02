In de nacht van donderdag op vrijdag zijn in de Oekraïense stad Soemi, op zo’n vijftig kilometer van de grens met Rusland, hevige gevechten uitgebroken. The New York Times meldt op basis van een geverifieerde video dat er in het noordoosten van het land gevochten wordt. Op beelden is een brand te zien, er klinken explosies en er worden kogels afgevuurd.