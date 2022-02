Conservatief Amerika bijeen met Trump als spreker

In Orlando, Florida begint donderdag de jaarlijkse conferentie van vooraanstaande Amerikaanse conservatieven, de Conservatieve Politieke Actie Conferentie (CPAC). Het evenement is 8,5 maand voor cruciale verkiezingen voor beide Kamers van het Amerikaanse parlement. De CPAC is schertsend de ‘Super Bowl’ voor Republikeinse politici genoemd. Het evenement duurt vier dagen en ex-president Donald Trump voert zaterdag en zondag aan het slot van de conferentie het woord.