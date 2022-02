Booking Holding, moederbedrijf van hotelboekingssite Booking.com, merkt dat het herstel uit de crisis doorzet. De onderneming zag het aantal boekingen in het slotkwartaal van vorig jaar verdubbelen, ondanks de beperkingen vanwege de omikrongolf van het coronavirus. Ook in de eerste weken van dit jaar zet het herstel door, aldus topman Glenn Fogel in een toelichting op de handelsupdate van het bedrijf.