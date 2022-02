De zomereik is het meest gevoelig voor de eikenprocessierups. In zomereiken zitten twee tot vijf keer zoveel rupsen als in andere eiken, zoals de Amerikaanse eik en de moseik, die ook in Nederland voorkomen. Een zomereik van 6 tot 18 meter hoog trekt de meeste rupsen. Heel kleine en hele grote bomen zijn veel minder gevoelig voor de plaagdieren, blijkt uit een analyse van 65.000 eiken.