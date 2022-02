Ethiopië hangt de vlag uit op de 170 meter hoge Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) in de grensstreek met Sudan, zo’n 500 kilometer ten noorden van de hoofdstad Addis Abeba. In 2011 is het land begonnen met de bouw van de 180 meter lange dam in de Blauwe Nijl. Zondag leverde de grootste waterkrachtcentrale van Afrika de eerste stroom.