De Canadese premier Justin Trudeau heeft in een persconferentie gezegd de noodtoestand in het land nog enkele dagen aan te houden, omdat er blijvende dreigingen bestaan. „Ook al zijn de blokkades rond grensovergangen nu opgeheven, ook al lijken de dingen in Ottawa nu heel goed te gaan, deze noodtoestand is nog niet voorbij,” zei de premier.