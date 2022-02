Suriname schaft zijn vanwege corona ingestelde uitgaansverbod in de avond af. De avondklok verdwijnt vanaf maandag, maakte minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid zondagmiddag (lokale tijd) bekend. Ook gaan maandag alle scholen weer volledig open. De afgelopen maanden waren de scholen wel open, maar kregen veel kinderen slechts twee of drie dagen per week echt les op school.