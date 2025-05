Amerikaans ministerie stopt rechtszaken rond politiegeweld

Vlak voordat oud-president Joe Biden het Witte Huis verliet stelde hij onderzoeken in naar buitensporig politiegeweld bij de dood van George Floyd in Minneapolis (Minnesota) en Breonna Taylor in Louisville (Kentucky) in 2020. De dood van zwarte mensen door politiegeweld leidde in 2020 tot grote protesten in de Verenigde Staten en de rest van de wereld.

Het ministerie van Justitie, dat nu onder de regering van president Donald Trump valt, beweert dat de onderzoekers er ten onrechte vanuit zijn gegaan dat fouten die zijn gemaakt door „bewuste discriminatie” komen. Er zou sprake zijn van statistische fouten, gebrekkige methodologieën en incomplete data.