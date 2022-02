Een man die in Gent levensgevaarlijk gewond raakte doordat hij weggewaaide zonnepanelen op zijn hoofd kreeg, is overleden, bevestigt het Vlaamse Openbaar Ministerie. Eerder werd al bekend dat de zware storm Eunice een 79-jarige Engelsman in het westen van België fataal is geworden. De woonbootbewoner was in de jachthaven van Ieper in het water beland.