Veel obstakels en schade op en aan spoor door storm Eunice

Storm Eunice heeft vrijdag tot nu toe al grote schade aan het spoor veroorzaakt. Ook zijn er op heel veel trajecten bomen op het spoor terechtgekomen. Wat de uitwerking hiervan op de treinenloop zaterdag is, kan een woordvoerster van ProRail nog niet zeggen. Ze meldt dat vrijdagavond inmiddels is begonnen met de controle van het spoor op plaatsen waar de wind inmiddels wat minder is. „Eigenlijk liggen overal waar we komen bomen op het spoor.”