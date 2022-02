Luchthavenbedrijf Schiphol Group heeft vorig jaar met de gewone bedrijfsvoering opnieuw verlies geleden, maar dat was wel de helft minder dan in 2020. Door het voorzichtige herstel van de luchtvaart zag het bedrijf achter de vliegvelden Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport ook de inkomsten weer wat toenemen.