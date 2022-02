Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) vindt het een goed idee als het wordt vastgelegd in de wet dat er niet naar aardwarmte mag worden geboord in gebieden die zijn aangewezen voor drinkwater. Een aanpassing van de wet die VVD en de ChristenUnie voorstellen, krijgt daarmee steun van het kabinet. Veel partijen uitten in het debat over het boren naar aardwarmte ook hun steun voor het voorstel.