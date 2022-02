De VS hebben hun inschatting dat Rusland Oekraïne elk moment kan binnenvallen nog eens herhaald. De Amerikaanse VN-ambassadeur Linda Thomas-Greenfield zei voorafgaand aan overleg van de VN-veiligheidsraad over Oekraïne dat er bewijs lijkt te zijn dat een invasie aanstaande is. Minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken spreekt het machtige orgaan toe en heeft daarvoor zijn reisplannen gewijzigd.