Kuipers: alle VWS-bewindslieden betrokken bij hartcentradossier

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid laat in het dossier over de concentratie van de kinderhartcentra ook minister Conny Helder en staatssecretaris Maarten van Ooijen meekijken. Dat heeft hij al voor zijn benoeming zo afgesproken, zei hij in de Tweede Kamer. SP’er Maarten Hijink had hier vragen over omdat Kuipers bestuursvoorzitter was van het Erasmus MC, een van de twee Nederlandse ziekenhuizen die deze zorg zou blijven aanbieden. Op dit dossier past het ministerie steeds een „zesogenprincipe” toe, beloofde Kuipers.