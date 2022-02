Nederland wilde Indonesië verslaan en overschreed ethische regels

De reden voor het geweld tegen de Indonesiërs tijdens de onafhankelijkheidsstrijd was volgens de onderzoekers dat Nederland de Republiek Indonesië - die op 17 augustus 1945 de onafhankelijkheid had geproclameerd- koste wat kost wilde verslaan en bereid was vrijwel alles aan dit doel ondergeschikt te maken. „Daarbij werden nadrukkelijk ook toen geldende ethische grenzen overschreden.” Nederland voerde uiteindelijk een uitzichtloze oorlog die steeds gewelddadiger werd, stellen de wetenschappers.